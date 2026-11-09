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Blackout a Bolzano, energia elettrica non disponibile per alcuni minuti in tutta la città

Cronaca
©Ansa

La luce è saltata intorno alle 15.30 ed è tornata dopo circa cinque minuti. Evacuato momentaneamente per motivi di sicurezza Palazzo Widmann, la sede della Provincia autonoma. Il blackout avrebbe colpito in parte anche la rete di telefonia mobile

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Bolzano è rimasta al buio per circa cinque minuti. Un vasto blackout si è verificato nel capoluogo altoatesino nel primo pomeriggio di oggi, lasciando i residenti di quasi tutta la città e anche di alcuni comuni limitrofi senza corrente elettrica. La luce è saltata verso le 15.30 e sono passati circa cinque minuti prima che tornasse: la situazione, a distanza di un’ora è tornata alla normalità quasi ovunque. 

Verifiche sulle cause

Stando alle prime informazioni, il blackout avrebbe colpito in parte anche la rete di telefonia mobile. Evacuato per motivi di sicurezza Palazzo Widmann, la sede della Provincia autonoma, ma poco dopo l'allarme è rientrato. Numerose le chiamate ai Vigili del fuoco per ascensori e varchi bloccati. Quali siano state le cause che hanno portato al vasto blackout non è ancora chiaro: sono in corso delle verifiche per risalire all’origine del problema. 

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