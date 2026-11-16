Problemi di accesso e disservizi per le principali banche Usa

Migliaia di utenti di istituti come Jp Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank hanno inviato segnalazioni su Downdetector, lamentando principalmente difficoltà nell’accesso tramite web e app mobile, nonché problemi con i trasferimenti di denaro. Non è ancora chiaro quale sia la causa dei problemi

Le principali banche americane, tra cui Jp Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Truist e U.S. Bank, stanno riscontrando diffusi disservizi nei servizi di banking online e nelle procedure di accesso, come riportano i media Usa. Migliaia di utenti hanno inviato segnalazioni su Downdetector, lamentando principalmente difficoltà nell’accesso tramite web e app mobile, nonché problemi con i trasferimenti di denaro. L'assistenza di Chase ha confermato il disservizio, dichiarando di essere al lavoro per risolvere un problema tecnico che sta interessando le piattaforme di banking online. "A causa di un problema tecnico, alcune transazioni stanno richiedendo più tempo del previsto per essere completate ma i clienti hanno ancora accesso ai loro conti e fondi", ha spiegato al New York Post un portavoce di Jp Morgan Chase, "stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile". Non risulta ancora che il problema sia legato a un singolo sistema di pagamenti o infrastruttura cloud.

Le altre banche coinvolte

Tra le altre banche che hanno registrato un picco di reclami da parte dei clienti relativi a difficoltà nell'accesso ai propri conti - riporta CbsNews - figurano Capital One, Truist e Wells Fargo; gli utenti hanno inoltre segnalato problemi con l'applicazione per pagamenti digitali Zelle, stando alla stessa fonte citata dall'emittente.

Si indaga sulle cause

Per ora non ci sarebbe alcuna conferma che possa esserci un attacco informatico dietro i disservizi, e le verifiche condotte dalle stesse banche e dalle autorità finanziarie continuano ad indicare che il problema può essere stato causato da guasti tecnici interni, escludendo un'azione coordinata da parte di hacker. Intanto la banca centrale americana, la Federal Reserve, ha assicurato che i suoi sistemi interbancari (Fedwire, FedACH e FedNow) funzionano regolarmente senza anomalie. Questo potrebbe confermare che il blocco riguarda i portali di accesso per i clienti (siti web e app) e non le reti fondamentali del sistema finanziario. Le banche hanno, inoltre, rassicurato i correntisti sul fatto che i fondi e i dati sensibili non sono stati compromessi, precisando che i team tecnici stanno lavorando per ripristinare la piena operatività.

Cosa è successo negli ultimi giorni

Le segnalazioni giungono dopo il grave disservizio di Microsoft, iniziato venerdì e protrattosi per ore, che ha interessato piattaforme quali Outlook, Teams e Copilot. E dopo i problemi al controllo aereo che nella notte tra venerdì e sabato hanno gettato nel caos i voli in tutti gli scali americani e quelli con destinazione Usa. Al momento, riferiscono i media, non c'è nessuna notizia di un possibile collegamento con i recenti episodi di Microsoft e degli aerei.