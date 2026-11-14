Microsoft down, cos’è successo e perché può ricapitare

Così il Microsoft down ha mandato il tilt il mondo: cos’è successo e perché può ricapitareTecnologia
Introduzione
Il blocco informatico che il 12 novembre ha iniziato a colpire i servizi della società di Redmond come Outlook, Teams e altre funzionalità di Microsoft 365 - provocando disagi a cittadini, aziende e istituzioni governative di tutto il mondo -, ha reso evidente come un ecosistema digitale concentrato nelle mani di pochi grandi operatori esponga a paralisi operative e al rischio di nuove truffe informatiche, che sfruttano la confusione del momento.
Quello che devi sapere
Cos’è successo
Il blackout che ha colpito i servizi di Microsoft è stato causato da "un problema tecnico non correlato a cyber o AI/agenti", ha spiegato la società in un post sull'account ufficiale di X. L'incidente, ha precisato il gruppo, è stato innescato da un problema emerso durante un precedente aggiornamento della capacità di rete, a seguito di un recente cambiamento della rete stessa. In ogni caso, Microsoft pubblicherà un rapporto completo sull'incidente al termine delle verifiche.
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Perché un malfunzionamento così lungo?
Una delle caratteristiche più evidenti di questo down globale di Microsoft è la sua durata prolungata: Gergely Orosz, ex ingegnere informatico in diverse importanti aziende tecnologiche, tra cui Skype e Uber, ha detto alla BBC che questa potrebbe essere ricordata come l'interruzione di un servizio di posta elettronica aziendale "più dirompente" di sempre. E ha aggiunto di "non ricordare" che un problema simile abbia mai richiesto così tanto tempo per tornare alla normalità. "Microsoft ha comunicato che la parte dei suoi server che gestisce le connessioni sicure era sovraccarica e, una volta che ciò accade, il server smette semplicemente di rispondere - ha spiegato alla BBC James Ferryman, docente del dipartimento di Informatica all'Università di Reading - Il problema è che questo tipo di fallimento si amplifica a dismisura. Se un server si guasta, il suo lavoro viene trasferito al successivo e, nel frattempo, un numero enorme di telefoni e computer portatili continua a tentare di riconnettersi". La risoluzione, quindi, richiede tempo perché "non si può riattivare tutto in una volta. Bisogna farlo gradualmente".
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Il ruolo degli utenti
Le complessità tecniche del ripristino sono aggravate quindi anche dai comportamenti involontari degli utenti. Durante un'interruzione globale dei servizi come quella di Microsoft, i tentativi ripetuti di inviare messaggi di posta finiscono per rallentare le operazioni di ripristino. "Quando ci sono problemi del genere così diffusi, l'azienda deve spostare una grossa mole di informazioni da un data center all'altro", ha spiegato all'ANSA Alex Crapelli, consulente specializzato in hardware e componenti tecnici per le aziende. Secondo l'esperto, quando si interrompono le operazioni di uno o più server nei data center, una delle soluzioni è quella di trasferire i dati da un luogo all'altro. Questo comporta dei tempi tecnici che non possono essere sottovalutati. "Anzi", sottolinea, "se milioni di utenti provano a inviare le email che non riescono a partire, l'operazione crea una coda di attività che non fa altro che rallentare il recupero".
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Perché potrebbe capitare di nuovo?
"Quello che preoccupa maggiormente è ciò che sta emergendo in termini di dipendenza tecnologica globale da un numero ristretto di grandi provider, le cui infrastrutture supportano ormai una parte significativa delle attività quotidiane di aziende, pubbliche amministrazioni e organizzazioni di ogni settore", ha spiegato all'ANSA Pierluigi Paganini, esperto di cybersicurezza. "Il problema non riguarda soltanto l'indisponibilità di un singolo servizio, ma la possibile propagazione dei disservizi verso tutte le organizzazioni che dipendono da esso, comprese quelle che erogano servizi fondamentali". "Questi episodi - ha sottolineato ancora Paganini - evidenziano un rischio sistemico: la concentrazione di servizi digitali, piattaforme cloud e strumenti di collaborazione nelle mani di pochi operatori crea punti di dipendenza comuni, il cui malfunzionamento può avere conseguenze su scala internazionale. È un tema che va affrontato anche in termini di resilienza e sovranità digitale. Non significa necessariamente rinunciare ai grandi provider, ma evitare che un problema tecnico o operativo presso un singolo operatore possa mettere in difficoltà intere filiere economiche e servizi pubblici". Per l’esperto, "servono quindi strategie di continuità operativa, ridondanza, diversificazione dei fornitori e capacità concreta di garantire servizi alternativi quando l'infrastruttura principale non è disponibile".
Cosa dovrebbero fare le imprese?
Quella di Paganini è un'analisi condivisa anche da Alessandro Piva, direttore dell'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano: "Il blocco ai servizi di Microsoft non è stato un attacco ma probabilmente un guasto, e proprio per questo deve far riflettere: basta un errore tecnico in un solo fornitore per fermare migliaia di aziende, che spesso affidano allo stesso provider posta, collaborazione, assistenti IA e anche la sicurezza". Si tratta del "secondo blocco globale in meno di un mese, dopo quello di Google Cloud a Londra", in un mercato in cui "in Europa i tre principali fornitori valgono il 68%", osserva Piva, secondo cui le imprese devono "mappare le proprie dipendenze e provare i piani di continuità prima dell'emergenza", auspicando la crescita di "alternative di mercato per avere più scelta sui servizi critici".
Il rischio truffe
Piva ha anche parlato dei rischi cyber nelle ore di disservizio: "Gli attaccanti sfruttano la confusione", ad esempio con false comunicazioni di assistenza per rubare credenziali e con l'uso di "canali improvvisati, come chat personali ed email private, con i dati aziendali nel mirino". Un punto sottolineato anche da Gabriele Faggioli, presidente onorario del Clusit, l'Associazione italiana per la sicurezza informatica: "In uno stato di confusione sono possibili attacchi attraverso forme di comunicazione tipo WhatsApp o sms: si può essere meno attenti per la tensione che queste situazioni possono generare".
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