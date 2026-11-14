Microsoft down, cos’è successo e perché può ricapitare

Una delle caratteristiche più evidenti di questo down globale di Microsoft è la sua durata prolungata: Gergely Orosz, ex ingegnere informatico in diverse importanti aziende tecnologiche, tra cui Skype e Uber, ha detto alla BBC che questa potrebbe essere ricordata come l'interruzione di un servizio di posta elettronica aziendale "più dirompente" di sempre. E ha aggiunto di "non ricordare" che un problema simile abbia mai richiesto così tanto tempo per tornare alla normalità. "Microsoft ha comunicato che la parte dei suoi server che gestisce le connessioni sicure era sovraccarica e, una volta che ciò accade, il server smette semplicemente di rispondere - ha spiegato alla BBC James Ferryman, docente del dipartimento di Informatica all'Università di Reading - Il problema è che questo tipo di fallimento si amplifica a dismisura. Se un server si guasta, il suo lavoro viene trasferito al successivo e, nel frattempo, un numero enorme di telefoni e computer portatili continua a tentare di riconnettersi". La risoluzione, quindi, richiede tempo perché "non si può riattivare tutto in una volta. Bisogna farlo gradualmente".

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