Dopo il bagno di folla nelle Pampas de Pimentel, nel nord del Perù, Papa Leone XIV prosegue oggi la visita nella "sua" Chiclayo, la diocesi di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023. In mattinata, il Pontefice ha raggiunto la cattedrale di Santa Maria per la messa e il rito di incoronazione dell'Immacolata Vergine Maria. Poi lo spostamento a Santa Cruz de Succhabamba, villaggio a 2mila metri d'altitudine sulle Ande