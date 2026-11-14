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Papa Leone XIV in Perù, seconda giornata a Chiclayo e messa a Santa Cruz. FOTO

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©Getty

Dopo il bagno di folla nelle Pampas de Pimentel, nel nord del Perù, Papa Leone XIV prosegue oggi la visita nella "sua" Chiclayo, la diocesi di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023. In mattinata, il Pontefice ha raggiunto la cattedrale di Santa Maria per la messa e il rito di incoronazione dell'Immacolata Vergine Maria. Poi lo spostamento a Santa Cruz de Succhabamba, villaggio a 2mila metri d'altitudine sulle Ande

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