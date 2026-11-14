Papa Leone XIV in Perù, seconda giornata a Chiclayo e messa a Santa Cruz. FOTO
Dopo il bagno di folla nelle Pampas de Pimentel, nel nord del Perù, Papa Leone XIV prosegue oggi la visita nella "sua" Chiclayo, la diocesi di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023. In mattinata, il Pontefice ha raggiunto la cattedrale di Santa Maria per la messa e il rito di incoronazione dell'Immacolata Vergine Maria. Poi lo spostamento a Santa Cruz de Succhabamba, villaggio a 2mila metri d'altitudine sulle Ande
- Seconda giornata di Papa Leone XIV a Chiclayo, diocesi nel nord del Perù di cui è stato vescovo tra il 2015 e il 2023. Dopo il bagno di folla, ieri, per la messa nelle Pampas di Pimentel, intorno alle 8:00 ora locale (le 14 in Italia) Prevost ha raggiunto la cattedrale di Santa Maria per la celebrazione eucaristica.
- Sin dalle prime luci dell'alba, tantissimi fedeli si sono assiepati davanti alla Cattedrale in attesa dell'arrivo del Pontefice.
- La cattedrale di Santa Maria rappresenta una visita ricca di significato per il Papa. "È stata testimone dei primi passi del ministero episcopale al servizio di questa Diocesi di Chiclayo", ha ricordato lo stesso Pontefice.
- Durante la celebrazione, non sono mancati riferimenti all'attuale. "Anche oggi le tenebre continuano a essere in agguato e sembrano avvolgerci completamente. Ci sentiamo minacciati dall'incertezza della violenza diffusa, dalla sofferenza indicibile che continua a colpire tanti fratelli", ha detto Prevost, che poi ha aggiunto come "nonostante indebolisca la nostra fiducia, un bambino indifeso è la risposta che Dio dà all'umanità desiderosa di unità e riconciliazione".
- Al termine della messa il Papa ha compiuto un atto di affidamento del suo stesso ministero petrino mettendo una corona sulla statua dell'Immacolata Vergine Maria.