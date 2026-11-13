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Il Papa in Perù: oggi la messa a Chiclayo, dove è stato vescovo per otto anni. FOTO

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Il Pontefice, lasciata Lima, è arrivato nella città dove è stato vescovo dal 2015 al 2023. Appuntamento centrale della giornata è la Santa Messa nella zona desertica delle Pampas de Pimentel, gremite dalla folla

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