Il Papa in Perù: oggi la messa a Chiclayo, dove è stato vescovo per otto anni. FOTO
Il Pontefice, lasciata Lima, è arrivato nella città dove è stato vescovo dal 2015 al 2023. Appuntamento centrale della giornata è la Santa Messa nella zona desertica delle Pampas de Pimentel, gremite dalla folla
- Papa Leone XIV è a Chiclayo, città in Perù che considera come una casa: qui è stato vescovo per otto anni, dal 2015 al 2023. Oggi, 13 novembre, celebra una Messa davanti a circa un milione di persone, folla che praticamente corrisponde a tutta la popolazione di questo centro del nord del Paese, nella zona desertica delle Pampas de Pimentel.
- La tappa a Chiclayo segue quella a Lima e fa parte del viaggio di 12 giorni – dal 6 al 17 novembre - in Sudamerica del Pontefice: prima di arrivare in Perù è già stato in Uruguay e in Argentina.
- Prevost è stato accolto all’aeroporto di Chiclayo da una folla di gente, tra piccole bandierine bianco-rosse, i colori della bandiera peruviana, con su scritto "Benvenuto a casa". Moltissime persone si sono poi messe in viaggio a piedi per raggiungere le Pampas de Pimentel.
- Il Papa ha percorso il tragitto dall'aeroporto alle Pampas in papamobile. Lungo tutto il percorso è stato acclamato dalla folla.
- Dopo la Santa Messa nella spianata presso le Pampas de Pimentel, il programma prevede una visita privata alla Cappella San Óscar A. Romero, quindi l'incontro con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i seminaristi, le équipes sinodali e i consigli pastorali nel Santuario di Nostra Signora della Pace. Segue un altro incontro, questa volta con il mondo universitario all'Università Cattolica "Santo Toribio de Mogrovejo". Infine la cena con i sacerdoti della Diocesi di Chiclayo nel Collegio "Santo Toribio de Mogrovejo".