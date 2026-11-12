Papa Leone XIV torna in Perù, tre milioni di persone lo accolgono a Lima. FOTO
Il Pontefice è arrivato nella capitale peruviana per l'ultima tappa del suo viaggio in Sudamerica. Ad accoglierlo la presidente Keiko Fujimori e, secondo le autorità locali, circa tre milioni di persone. "Ritorno nella mia patria", ha dichiarato Leone XIV, ricordando i decenni trascorsi nel Paese e la cittadinanza ottenuta nel 2015. Nel primo discorso ha parlato di riconciliazione, democrazia, dignità umana e tutela dei più fragili
- Papa Leone XIV è arrivato a Lima l'11 novembre, dando inizio alla tappa conclusiva del suo viaggio in Sudamerica, che durerà sei giorni. Ad accoglierlo all'aeroporto della capitale è stata la presidente peruviana Keiko Fujimori. Da qui il Pontefice si è diretto verso il centro della città, accompagnato dall'entusiasmo della folla radunata lungo le strade, prima della cerimonia ufficiale di benvenuto.
- Secondo quanto comunicato dalle autorità locali, circa tre milioni di peruviani hanno partecipato all'accoglienza di Leone XIV lungo le strade di Lima. Una folla imponente ha accompagnato il passaggio del Pontefice dall'aeroporto verso il centro della capitale, tra applausi e manifestazioni di entusiasmo.
- Per Leone XIV il viaggio in Perù ha un significato particolare. Il Pontefice ha vissuto per decenni nel Paese, dove ha stretto legami profondi con le comunità locali. Nel 2015 ha ottenuto anche la cittadinanza peruviana, un riconoscimento che ha ricordato nel suo primo discorso a Lima: "Quel gesto ha manifestato un legame che questo popolo aveva intessuto nella mia vita già da molto tempo".
- Dopo l'arrivo a Lima, Leone XIV ha incontrato la presidente Keiko Fujimori. "Bentornato a casa, Santo Padre! Il Perù La accoglie a braccia aperte, con grande affetto e immensa gioia", ha scritto la capo dello Stato sui social. Durante la cerimonia ufficiale al Teatro Nacional, Fujimori ha auspicato che la visita del Papa possa favorire la riconciliazione nazionale, richiamando la necessità di rafforzare la democrazia e le istituzioni.
- "È per me motivo di profonda gioia tornare in Perù. Questo ritorno ha per me un significato molto speciale. Ritorno nella mia patria". Così Leone XIV ha aperto il suo primo intervento a Lima, ricordando gli anni trascorsi nel Paese. Ha raccontato l'ospitalità ricevuta dalle famiglie peruviane, che gli hanno aperto le proprie case e condiviso la tavola, "e, naturalmente, qualche buon ceviche".
- Nel discorso alle autorità, Leone XIV ha invitato il Perù a superare le divisioni che hanno segnato la sua storia recente. "Vorrei incoraggiare tutti a coltivare l'onestà, la rettitudine e la disponibilità all'incontro", ha dichiarato, indicando queste qualità come fondamentali per rafforzare la fiducia nelle istituzioni. Il Pontefice ha ricordato che la vita democratica richiede il rispetto delle differenze e la consapevolezza che nessuno possiede tutte le risposte.
- Leone XIV ha dedicato una parte del suo intervento al significato dell'appartenenza nazionale. Il Perù, ha osservato, è composto da regioni con tradizioni e identità differenti, che devono trovare spazio nella vita comune. "Amare un popolo significa desiderare che tutti possano vivere in esso con dignità", ha affermato, rivolgendosi in particolare a chi ricopre incarichi pubblici.
- Il Pontefice ha richiamato l'importanza dell'assistenza sanitaria, chiedendo alle autorità di garantire servizi accessibili e di rafforzare la medicina preventiva. Un pensiero particolare è stato rivolto ai malati, agli anziani e alle persone con disabilità. Leone XIV ha inoltre ricordato il contributo delle donne peruviane, comprese quelle impegnate nelle mense popolari e nelle cucine comunitarie, auspicando che possano partecipare pienamente alla vita del Paese.
- Nel suo intervento Leone XIV ha affrontato anche alcune delle principali questioni globali. Dalla tutela dell'ambiente alla gestione dei flussi migratori, il Pontefice ha indicato nel dialogo e nella cooperazione internazionale gli strumenti per trovare risposte condivise. Si è soffermato inoltre sull'intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di orientarne lo sviluppo al bene comune e di introdurre adeguate garanzie giuridiche per prevenire abusi e proteggere le persone.
- Nella parte conclusiva del primo discorso, Leone XIV ha ricordato Santa Rosa da Lima e il pozzo nel quale generazioni di peruviani hanno affidato le proprie speranze e preghiere. Il Pontefice ha invocato un futuro di solidarietà e fraternità, invitando a riconoscere in ogni persona "un fratello, una sorella". Ha quindi concluso il suo intervento tra gli applausi con una benedizione rivolta al Paese: "Che Dio benedica il Perù e tutti i suoi abitanti!".