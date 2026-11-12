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Papa Leone XIV torna in Perù, tre milioni di persone lo accolgono a Lima. FOTO

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Il Pontefice è arrivato nella capitale peruviana per l'ultima tappa del suo viaggio in Sudamerica. Ad accoglierlo la presidente Keiko Fujimori e, secondo le autorità locali, circa tre milioni di persone. "Ritorno nella mia patria", ha dichiarato Leone XIV, ricordando i decenni trascorsi nel Paese e la cittadinanza ottenuta nel 2015. Nel primo discorso ha parlato di riconciliazione, democrazia, dignità umana e tutela dei più fragili

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