Papa Leone XIV, viaggio apostolico in Perù: il programma e le tappe

Inizia oggi, 11 novembre, l'attesa visita del Santo Padre in Perù, ultima tappa del viaggio apostolico in Sudamerica dopo Uruguay e Argentina. Prevost, che possiede la doppia cittadinanza peruviana e americana, torna nel Paese dove ha trascorso oltre vent'anni prima come missionario agostiniano poi come vescovo di Chiclayo, città che visiterà oltre alla capitale Lima e a Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco e Pucallpa

Al via oggi, 11 novembre, la visita di Papa Leone XIV in Perù, terza e ultima tappa del viaggio apostolico in Sudamerica dopo Uruguay e Argentina. Per il pontefice, che starà nel Paese fino a lunedì 16 novembre, si tratta quasi di un "ritorno a casa" perché in Perù ha trascorso oltre vent'anni, prima come missionario agostiniano poi come vescovo di Chiclayo.

Secondo il programma ufficiale diffuso dalla Sala Stampa Vaticana, il Papa è atteso alle 17:30 ora locale (le 23:30 italiane) alla base aerea del Callao, dove visita il penitenziario federale e celebra la messa. Dopo l'accoglienza ufficiale è prevista la cerimonia di benvenuto nel Palacio de Gobierno di Lima e in seguito il bilaterale con la presidente della Repubblica, Keiko Fujimori. Si tratta del primo incontro con Fujimori dopo l'insediamento, il 28 luglio scorso. La prima giornata di Prevost in Perù si chiude alle 19:45 con la visita al Gran Teatro Nacional nella capitale e il saluto alle autorità, la società civile e il corpo diplomatico.

L'agenda di domani, 12 novembre

Domani, giovedì 12 novembre, Papa Leone XIV proseguirà la sua visita apostolica a Lima con una giornata dedicata al mondo religioso e ai giovani. In mattinata è previsto l'incontro con i vescovi peruviani nella cappella del Palazzo Arcivescovile e la celebrazione dell'ora media nella Basilica Cattedrale di San Giovanni Apostolo ed Evangelista. Sfde e speranze del popolo peruviano sono i temi al centro dell'incontro pubblico che il pontefice terrà nel piazzale antistante la cattedrale. Il primo bagno di folla è atteso a partire dalle 18:00 per la veglia di preghiera con giovani e universitari allo Stadio Nazionale. A seguire, nella nunziatura apostolica, la cena con i vescovi.

Il 13 novembre l'arrivo a Chiclayo

Venerdì 13 novembre Papa Leone XIV partirà da Lima alla volta della provincia settentrionale di Chiclayo, diocesi di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023. Dopo l'arrivo alla base militare Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, alle 10:30 è in programma la messa nella spianata presso presso le pampas di Pimentel. Particolarmente attesi sono poi gli incontri in programma con vescovi, sacerdoti e seminaristi presso il Santuario di Nostra Signora della Pace e, a seguire, con il mondo universitario all'ateneo cattolico Santo Toribio de Mogrovejo sempre a Chiclayo.