Papa Leone XIV in Perù, oggi messa a Santa Cruz: il programma

Terzo giorno in Perù per Papa Leone XIV . Il Pontefice è atterrato a Lima giovedì per l’ultima tappa del suo viaggio in Sud America: dopo una giornata nella Capitale, Leone si è spostato a Chiclayo, la città di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023 e dove si sente a casa sua. Oggi, sabato 14 novembre, il programma è fitto e prevede anche uno spostamento in giornata. La mattina inizia con la presenza al rito di incoronazione della Vergine Immacolata nella Cattedrale di Santa Maria a Chiclayo. Poi Prevost farà una breve tappa ad alta quota sulle Ande: andrà a oltre duemila metri, a Santa Cruz de Succhabamba, per la celebrazione della messa. Nel pomeriggio (orario sudamericano) rientrerà a Chiclayo per la preghiera con la comunità cattolica in occasione della chiusura dell'anno giubilare di Santo Toribio de Mogrevejo. Un altro atteso appuntamento arriverà alla fine della giornata, ovvero l’incontro con missionari e rappresentanti dei popoli amazzonici al Malecón di Puerto Callao, vicino Pucallpa.

Con il mondo universitario a Chiclayo

Nella notte italiana del 13 novembre, il Pontefice a Chiclayo ha incontrato il mondo universitario. Leone ha sottolineato l'importanza dell'università cattolica che ha "il dovere di ricordare, nello spazio pubblico e politico, che la scienza senza coscienza rovina la vita di tutti". Allo stesso modo, ha proseguito il Papa, "la tecnica senza anima non migliora realmente la vita: un'educazione umanistica e cristiana, tuttavia, sostiene la nostra capacità di tessere relazioni fraterne durature, in modo che attraversiamo l'era digitale passando dalla mera connessione a relazioni autentiche che tendono alla comunione. La tecnologia, cari amici, non è sempre neutrale: a volte, le sue forme portano con sé l'impronta, gli interessi e le ambizioni di chi la progetta e la controlla. Pertanto - ha concluso - è necessario studiarla con una mente pulita e un cuore puro". Poi Prevost è tornato con il pensiero agli anni trascorsi in Perù: "Ringrazio il Signore, il Dio della vita, per gli anni che mi ha permesso di condividere in missione, al servizio del popolo peruviano. In secondo luogo, vi ringrazio, perché durante i miei anni come Gran Cancelliere di questa istituzione mi avete aiutato a capire che l'autorità è servizio, che il governo è ascolto e che l'educazione è un nobile atto di speranza".