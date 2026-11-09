Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Francia, campione olimpico di judo Teddy Riner in corsa per Eliseo 2027

Mondo
©Ansa

 Un annuncio a sorpresa, a sei mesi dal voto per l'Eliseo. Quattro volte campione olimpico, Riner detiene 12 titoli di campione del mondo. “Ve lo dico guardandovi dritto negli occhi, mi candido alle elezioni presidenziali del 2027", ha detto l’atleta sui social

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il judoka francese Teddy Riner annuncia la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. Per cinque volte campione olimpico di judo, Teddy Riner è considerato un'icona dello sport francese. Riner, uno dei personaggi sportivi più conosciuti in Francia, aveva già dichiarato pubblicamente di essere molto preoccupato per "l'ascesa dell'estrema destra".  In un'intervista al quotidiano Le Parisien, Riner ha dichiarato di voler proseguire la propria carriera sportiva parallelamente alla candidatura presidenziale. In caso di elezione alla presidenza, ha affermato di voler partecipare ai Giochi olimpici di Los Angeles del 2028, "se la carica me lo consentirà e se il popolo francese me lo permetterà". Riner ha inoltre dichiarato di voler avviare rapidamente la campagna elettorale, finanziandola attraverso donazioni e risorse personali. 

FRANCE SUMMIT - ©Ansa

Teddy Riner: "Il combattimento ha sempre fatto parte di me”

Un annuncio a sorpresa, a sei mesi dal voto per l'Eliseo.In un video pubblicato sui social, il trentasettenne originario di Guadalupa si rivolge ai francesi affermando: "Mi chiamo Teddy Riner e, oggi, ve lo dico guardandovi dritto negli occhi, mi candido alle elezioni presidenziali del 2027". Poi "Il combattimento ha sempre fatto parte di me. So cosa significa lottare, cadere e rialzarsi sempre", aggiunge il grande sportivo ancora in ancora in attività, seduto davanti a una libreria, in camicia bianca e giacca scura.

Un annuncio a sorpresa, a sei mesi dal voto per l'Eliseo

Riner, che è nato il 7 aprile 1989 a Pointe-à-Pitre in Guadeloupe, ha fondato proprio oggi il suo partito, 'La Francia che vogliamo'. Negli ultimi mesi aveva già iniziato a prendere posizione, con frequenza sempre maggiore, su temi politici, sulla crescita dell'estrema destra alle manifestazioni studentesche dei liceali. "Guardate il nostro Paese, guardate le nostre strade, le nostre campagne, i nostri quartieri. Abbiamo lasciato che si radicassero la paura, la rassegnazione e c'è un diffuso senso di abbandono".

Riner si rammarica

Riner si rammarica di "vedere la Francia crollare sotto il peso del debito, di vedere un paese così ricco raccontarsi come povero". "E' insopportabile vedere un padre o una madre di famiglia stringere i denti mentre riempie il carrello della spesa, tremare quando vede uscire di casa il proprio figlio, perché abbiamo lasciato le strade in mano ai delinquenti e l'autorità dello Stato è venuta meno. E' folle vedere l'ipocrisia di un sistema che chi rispetta le regole paga per tutti?".

Mondo: Ultime notizie

Pezeshkian: "Khamenei ha ordinato la fine dello stallo con gli Usa"

live Mondo

La Guida Suprema "ci ha ordinato di porre fine alla situazione di né guerra né pace con gli Stati...

Mosca, hacker: dati statistici svelano 400mila morti in Ucraina. LIVE

live Mondo

"L'Ue sarà presente insieme ai nostri partner ai colloqui di Abu Dhabi di questa settimana". Lo...

Papa in Argentina, oggi la visita al Cottolengo. FOTO

Mondo

Prosegue il viaggio del Pontefice. Il primo appuntamento è quello della visita al Piccolo...

3 foto

Uk, la principessa Kate e la regina Camilla al Remembrance Day. FOTO

Mondo

In Inghilterra si celebra l’11 novembre il Giorno dell’Armistizio, dai in cui nel 1918 terminò la...

10 foto

Harry alla Remembrance Sunday lontano dalla royal family

Mondo

Harry indossava un abito scuro su cui erano appuntati il tradizionale papavero rosso e le...

Mondo: I più letti