Un annuncio a sorpresa, a sei mesi dal voto per l'Eliseo. Quattro volte campione olimpico, Riner detiene 12 titoli di campione del mondo. “Ve lo dico guardandovi dritto negli occhi, mi candido alle elezioni presidenziali del 2027", ha detto l’atleta sui social ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il judoka francese Teddy Riner annuncia la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. Per cinque volte campione olimpico di judo, Teddy Riner è considerato un'icona dello sport francese. Riner, uno dei personaggi sportivi più conosciuti in Francia, aveva già dichiarato pubblicamente di essere molto preoccupato per "l'ascesa dell'estrema destra". In un'intervista al quotidiano Le Parisien, Riner ha dichiarato di voler proseguire la propria carriera sportiva parallelamente alla candidatura presidenziale. In caso di elezione alla presidenza, ha affermato di voler partecipare ai Giochi olimpici di Los Angeles del 2028, "se la carica me lo consentirà e se il popolo francese me lo permetterà". Riner ha inoltre dichiarato di voler avviare rapidamente la campagna elettorale, finanziandola attraverso donazioni e risorse personali.

FRANCE SUMMIT - ©Ansa

Teddy Riner: "Il combattimento ha sempre fatto parte di me” Un annuncio a sorpresa, a sei mesi dal voto per l'Eliseo.In un video pubblicato sui social, il trentasettenne originario di Guadalupa si rivolge ai francesi affermando: "Mi chiamo Teddy Riner e, oggi, ve lo dico guardandovi dritto negli occhi, mi candido alle elezioni presidenziali del 2027". Poi "Il combattimento ha sempre fatto parte di me. So cosa significa lottare, cadere e rialzarsi sempre", aggiunge il grande sportivo ancora in ancora in attività, seduto davanti a una libreria, in camicia bianca e giacca scura.

Un annuncio a sorpresa, a sei mesi dal voto per l'Eliseo Riner, che è nato il 7 aprile 1989 a Pointe-à-Pitre in Guadeloupe, ha fondato proprio oggi il suo partito, 'La Francia che vogliamo'. Negli ultimi mesi aveva già iniziato a prendere posizione, con frequenza sempre maggiore, su temi politici, sulla crescita dell'estrema destra alle manifestazioni studentesche dei liceali. "Guardate il nostro Paese, guardate le nostre strade, le nostre campagne, i nostri quartieri. Abbiamo lasciato che si radicassero la paura, la rassegnazione e c'è un diffuso senso di abbandono".