L'attore Russell Brand condannato a 10 anni e 6 mesi per stupro

L'ex comedian britannico Russell Brand, celebrità televisiva e del web nel Regno Unito e negli Usa nonché ex marito della popstar americana Katy Perry, dovrà scontare 10 anni e 6 mesi di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole la settimana scorsa da una giuria popolare di stupro e aggressione sessuale al termine di un processo ad alta visibilità mediatica svoltosi a Londra. Lo ha stabilito oggi Joel Bennathan, giudice togato dell'Alta Corte londinese, fissando una pena detentiva 'esemplare' durante la lettura della sentenza. Brand - che s'è sempre dichiarato innocente, ammettendo forzature e comportamenti promiscui ma negando episodi non consensuali - ha assistito all'udienza, dinanzi alla Southwark Crown Court. Era stato condannato il 5 novembre per un singolo capo d'accusa di violenza sessuale e per tre presunti abusi: vale a dire per una parte delle imputazioni mossegli in base alle denunce di una fan e di altre donne in relazione a fatti risalenti a diversi anni fa. Nelle dichiarazioni che hanno preceduto l'epilogo processuale, una vittima ha bollato in aula l'attore 51enne come "un predatore sessuale incapace di rimorso". Nel frattempo la polizia ha fatto sapere giorni fa che sta indagando anche sulle deposizioni di ulteriori accusatrici emerse successivamente.