Ungheria, fermato il fratello dell'ex premier Viktor Orban

La polizia ungherese, senza entrare nei dettagli, ha comunicato che "diverse persone sono state arrestate" a Budapest e in altre due città della vicina regione di Pest, nell'ambito di un'operazione condotta in relazione a due procedimenti penali. "Sono attualmente in corso perquisizioni nelle abitazioni delle persone coinvolte", è stato precisato in una nota.

Aron Orban, fratello dell'ex leader ungherese Viktor Orbán, è stato posto in stato di fermo. La notizia, anticipata da alcuni media ungheresi, è stata poi confermata dal primo ministro, Péter Magyar. "Áron Orbán, fratello di Viktor Orbán, è stato posto in stato di fermo con l'accusa di tratta di esseri umani", ha scritto Magyar sui social.

Le attività del fratello dell'ex premier

Áron Orbán ha fondato diverse società che hanno conosciuto una rapida crescita durante i 16 anni di governo del fratello. Lo scorso anno, alcune inchieste giornalistiche avevano fatto emergere possibili collegamenti tra una delle sue società ed un presunto sistema orientato a facilitare il rilascio di visti di lavoro.

Gli arresti e l'inchiesta

Gli arresti di queste ore in Ungheria sono stati effettuati nel corso di un'operazione congiunta dell'Ufficio nazionale investigativo (Nni) e dell'Agenzia nazionale per il recupero e la protezione dei beni (Nvvh), un organismo anticorruzione istituito proprio dal governo di Péter Magyar. Stando a quanto riferito da alcuni organi di stampa, nel mese di settembre la stessa Nvvh ha assunto la gestione di quattro indagini, tra cui proprio un'inchiesta per traffico di influenze che coinvolgerebbe Áron Orbán. L'indagine riguarda un gruppo direttamente correlato ad alcuni esponenti politici che, in cambio di denaro, prometteva di ottenere visti per cittadini stranieri aggirando le normali procedure amministrative.

La reazione di Viktor Orban

L'ex primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha definito parte di una "caccia alle streghe" l'arresto per traffico di esseri umani di suo fratello Aron e ha accusato il governo del suo successore di servirsi di mezzi degni della polizia segreta comunista. "Oggi, il governo dovrebbe essere chiamato a rendere conto davanti al Comitato per la Sicurezza Nazionale per la sua gestione degli archivi della polizia segreta dell'era comunista. Tuttavia, invece di affrontarne il vaglio, sta utilizzando la persecuzione politica per deviare l'attenzione", ha scritto l'ex premier su X. "Ciò che sta accadendo in Ungheria non ha nulla a che fare con la responsabilità politica: si tratta di una caccia alle streghe", ha aggiunto Orban. "Ogni volta che il governo si trova in una situazione imbarazzante, ricorre alle tattiche della polizia segreta dell'era comunista", ha proseguito. "Lo scopo di questo sporco gioco politico è eliminare gli oppositori e instaurare un regime a partito unico. Io sono il vero bersaglio. Mio fratello minore sta semplicemente venendo usato per arrivare a me", ha concluso.