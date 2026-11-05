Le cause del decesso non sono ancora note: la procura ha avviato un'indagine, disposto l'autopsia e coinvolto la squadra omicidi per chiarire le circostanze della morte. Sconvolto il primo ministro bavarese Markus Soeder, che ha definito la scomparsa del politico una "tragedia assoluta" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Hubert Aiwanger, leader dei Freie Waehler (Liberi Elettori) e ministro dell'Economia del Land della Baviera, è stato trovato morto in un hotel a Berlino. Il politico aveva 55 anni. La notizia è stata confermata da fonti del governo bavarese e dalla polizia della capitale tedesca, mentre la famiglia è stata informata del decesso. Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Il giornale tedesco Bild definisce la sua morte "un mistero". La procura e la polizia di Berlino hanno aperto un'indagine e gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.

Le ultime ore prima del ritrovamento Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, Aiwanger avrebbe dovuto intervenire nel pomeriggio di ieri, 4 novembre, all'inaugurazione della sede berlinese del suo partito, che guidava sia a livello federale sia regionale. Aveva, però, annullato la sua partecipazione per motivi di salute, facendosi sostituire. Successivamente non sarebbe più stato raggiungibile. Poco dopo è stato trovato senza vita nella sua stanza al terzo piano dell'hotel Neuer Fritz, nel centro della capitale.

Disposta l'autopsia Sul fatto indaga la Procura, affiancata anche dalla Squadra omicidi. Sul motivo del decesso non c'è ancora chiarezza, e gli inquirenti hanno disposto che venga effettuata l'autopsia. "L'obiettivo della indagini è scoprire le ragioni concrete della morte e ad escludere la possibilità di un delitto commesso da terzi", ha chiarito già nella tarda serata di ieri il portavoce della Procura.