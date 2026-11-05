Allarme bomba su volo Dublino Roma: Airbus A320 dirottato in Francia

Il velivolo è stato dirottato verso la base aerea francese di Évreux. Lo ha reso noto con un comunicato l'ufficio del primo ministro francese, che fa sapere di monitorare attentamente la situazione. Negli ultimi giorni sono diversi i casi di allarmi per voli europei, fortunatamente rivelatisi poi falsi

Un aereo Airbus A320, in volo da Dublino a Roma, è stato dirottato verso la base aerea francese di Évreux in seguito a un allarme bomba. Lo ha reso noto con un comunicato l'ufficio del primo ministro francese, che fa sapere di monitorare attentamente la situazione. L’allarme non è un episodio isolato. Negli ultimi giorni sono diversi i casi di allarmi, fortunatamente rivelatisi poi falsi. Martedì 3 novembre i falsi allarmi hanno riguardato due voli Ryanair atterrati all'aeroporto di Roma Fiumicino, arrivati rispettivamente da Lisbona e Dublino.