Corea del Nord, Kim: "Avremo le navi da guerra più potenti al mondo"

Il leader nordcoreano ha annunciato un piano di potenziamento navale con unità fino a 10mila tonnellate e armamenti nucleari per contrastare le minacce di Stati Uniti e Corea del Sud: "Avremo sistemi di combattimento incomparabili"

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso di dotare il Paese delle "navi da guerra più avanzate e potenti" al mondo, nell'ambito di un ambizioso programma di potenziamento della flotta militare. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale Kcna, Kim ha visitato il cantiere navale di Nampho, dove sono in corso i lavori per la costruzione di una nuova nave da guerra. La Corea del Nord sta rapidamente modernizzando la propria marina, con l'entrata in servizio di cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate. Kim ha inoltre promesso di dotare la flotta di armamenti nucleari e di costruire unità ancora più grandi, da 10.000 tonnellate.

Pyongyang vuole contrastare "le minacce di Stati Uniti e Corea del Sud"

Secondo Pyongyang, il potenziamento della marina è necessario per contrastare le minacce provenienti dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud. Il programma punta ad ampliare le capacità operative di una flotta tradizionalmente concentrata sulla difesa delle acque costiere. "Il recente contesto geopolitico e gli atti ostili dei nostri avversari dimostrano la necessità di possedere le navi da guerra più avanzate e potenti", ha dichiarato Kim, citato dalla Kcna. Il leader nordcoreano ha sostenuto che la nave in costruzione sarà dotata di "un sistema di combattimento con capacità operative che nessun altro Paese al mondo possiede", sottolineando la "notevole importanza militare di questa enorme concentrazione di potenza di fuoco". "Dobbiamo difendere la nostra patria, garantire la nostra sovranità e scoraggiare ogni minaccia", ha aggiunto. Kim ha espresso "grande soddisfazione" dopo aver ispezionato l'unità, definendola "incomparabile rispetto al cacciatorpediniere costruito lo scorso anno".