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Michigan, la linea di frattura fra due diverse Americhe passa da qui

Federico Leoni

Federico Leoni
©Getty

Partiamo da Detroit, città in cui la sofferenza economica è ancora evidente, fino a Port Huron, dove Trump ha tenuto il suo comizio. Viaggio in uno swing state su cui si concentrano delle aspettative molto grandi

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