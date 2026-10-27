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Soci, alleati o partner? Gli scenari del vertice Ue-Canada

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Alla vigilia del vertice di Montreal, resta da capire cosa significhi davvero la promessa di von der Leyen di rendere il Canada un "membro associato" dell'UE. Bruxelles e Ottawa condividono interessi economici e geopolitici, ma hanno ambizioni diverse

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