Il tribunale di Milano ha messo la succursale italiana di Revolut in amministrazione giudiziaria per un anno. C'è un modello di business costruito sulla velocità che si scontra con un dovere che spetta alle stesse banche, ma che, ovviamente, non rende nulla e c’è una domanda: perché a fermare la macchina è stato un PM armato di codice antimafia prima delle autorità di vigilanza?