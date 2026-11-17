L’UEFA ha individuato in Philippe Diallo il candidato per sfidare Gianni Infantino alla guida della FIFA, in un clima di crescente tensione per i rapporti tra quest’ultimo e Donald Trump. A pesare anche il contestato progetto commerciale con investitori vicini alla famiglia del presidente Usa. Sul fronte elettorale, Infantino può contare sul sostegno delle federazioni africane e sudamericane