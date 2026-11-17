Germania, Austria, Grecia, Danimarca e Paesi Bassi vogliono trasferire in Ruanda i migranti respinti, sollevando dubbi sull’efficacia dell’iniziativa e soprattutto sul rispetto dei diritti umani. Il regime di Paul Kagame è accusato di repressione politica e coinvolgimento nel conflitto in Congo. La contraddizione europea: difendere i diritti umani a parole e finanziare un governo autoritario per contenere l’immigrazione
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