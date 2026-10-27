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Mercati predittivi, gli Usa temono le scommesse su guerre ed elezioni

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

I mercati predittivi consentono agli utenti di acquistare contratti il cui valore dipende dal verificarsi o meno di determinati eventi. La maggioranza degli americani è contraria al loro utilizzo per scommettere sulle operazioni militari, sulle decisioni del governo e sui risultati elettorali. È quanto emerge da un recente sondaggio condotto da Ipsos per Reuters

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