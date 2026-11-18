Emilie van der Lande, fondatrice di Creative Intelligence, esplora il confine tra l'utilizzo degli strumenti tecnologici e il ruolo dell'autore nel cinema contemporaneo. "Il suo effetto più significativo è la riduzione sia dei tempi sia dei costi, soprattutto nella previsualizzazione. Possiamo esplorare e mettere alla prova le idee più rapidamente". L'intervista
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