Emilie van der Lande, fondatrice di Creative Intelligence, esplora il confine tra l'utilizzo degli strumenti tecnologici e il ruolo dell'autore nel cinema contemporaneo. "Il suo effetto più significativo è la riduzione sia dei tempi sia dei costi, soprattutto nella previsualizzazione. Possiamo esplorare e mettere alla prova le idee più rapidamente". L'intervista