A 14 anni sua madre è stata uccisa dal padre. Oggi trasforma quel dolore in una battaglia civile e lo porta in scena con uno spettacolo teatrale per rompere il silenzio sugli orfani di femminicidio, troppo spesso dimenticati. E lancia un appello sull'educazione affettiva: "Se qualcuno a scuola mi avesse insegnato che la violenza non era la normalità, forse avrei potuto fare qualcosa per salvarla". E sullo Stato: "Deve occuparsi degli orfani. Ho chiesto dei prestiti per pagarmi la psicoterapia"