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Midterm, cosa dicono i sondaggi sul gradimento per Trump

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

L’ultima rilevazione del New York Times e della Siena University, condotta tra il 12 e il 19 ottobre, mostra che soltanto il 36% degli americani approva l’operato del presidente, mentre il 59% lo disapprova. Significativo il giudizio degli elettori indipendenti

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