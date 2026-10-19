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Deputata australiana investita da auto, il premier Albanese: "Grave attacco"

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©Getty

La politica è stata schiacciata da un suv fuori dal suo ufficio nella regione di Victoria, riportando gravi ferite alla gamba. Il conducente è stato arrestato dalla polizia. Sequestrato un coltello trovato all'interno del veicolo

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Investita da un'auto e ferita. La deputata australiana Helen Haines è rimasta coinvolta in un incidente fuori dal suo ufficio in Wingaratta, nella regione di Victoria, la cui natura è ancora da chiarire. La polizia di Victoria ha arrestato l'uomo che era alla guida dell'auto, all'interno della quale è stato anche sequestrato un coltello. 

Schiacciata da un suv

Haines ha riportato gravi ferite alla gamba dopo essere stata schiacciata da un suv. Secondo la testimonianza del dipendente di una barberia nei paraggi, riportata dal giornalista di Melbourne Edward Godfrey, dopo l'incidente alcune persone hanno bloccato il conducente del suv, che aveva un coltello a serramanico in tasca. 

Il premier Albanese: "Grave attacco"

L'attacco è stato confermato dal premier Anthony Albanese che ha parlato di "grave attacco". "Tutti i miei pensieri sono con Helen, la sua famiglia, amici, il suo team e la sua comunità in questo momento difficile", ha detto il premier durante una conferenza stampa. 

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