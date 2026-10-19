La politica è stata schiacciata da un suv fuori dal suo ufficio nella regione di Victoria, riportando gravi ferite alla gamba. Il conducente è stato arrestato dalla polizia. Sequestrato un coltello trovato all'interno del veicolo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Investita da un'auto e ferita. La deputata australiana Helen Haines è rimasta coinvolta in un incidente fuori dal suo ufficio in Wingaratta, nella regione di Victoria, la cui natura è ancora da chiarire. La polizia di Victoria ha arrestato l'uomo che era alla guida dell'auto, all'interno della quale è stato anche sequestrato un coltello.

Schiacciata da un suv Haines ha riportato gravi ferite alla gamba dopo essere stata schiacciata da un suv. Secondo la testimonianza del dipendente di una barberia nei paraggi, riportata dal giornalista di Melbourne Edward Godfrey, dopo l'incidente alcune persone hanno bloccato il conducente del suv, che aveva un coltello a serramanico in tasca.