Il capo cacciatori di topi di Downing Street è tornato a casa e sta meglio, assicura l'ufficio del premier britannico. Arrivato al governo con l'ex premier Cameron, in quasi quindici anni ha attraversato diversi governi, diventando un simbolo di continuità

Larry, il celebre gatto grigio e bianco di 19 anni che dal 2011 vive al numero 10 di Downing Street, è tornato nella residenza del primo ministro britannico dopo un piccolo intervento chirurgico. Lo comunica l'ufficio del premier Andy Burnham scrivendo su X: “Il nostro cacciatore di topi, Larry, è tornato a Downing Street dopo un piccolo intervento chirurgico e si sta riprendendo bene. Sta molto meglio, ma procede con cautela, un passo alla volta. Siamo grati ai veterinari per le loro eccellenti cure”.

Una presenza storica della politica britannica

Adottato dal Battersea Dogs and Cats Home di Londra dall'allora primo ministro David Cameron, è arrivato a Downing Street il 15 febbraio 2011, ottenendo il titolo ufficiale di Chief Mouser, il capo cacciatore di topi del governo.In quasi quindici anni ha attraversato diversi governi, diventando un simbolo di continuità in una residenza dove i leader si alternano. Il suo ruolo è talmente importante che Andy Burnham ha deciso di lasciare il proprio cane Axel, un incrocio tra Maltese e Barboncino, nel nord dell'Inghilterra. Larry è diventato famoso anche per le sue incursioni durante gli incontri diplomatici. Nel 2019, durante una visita di Donald Trump, è comparso nella fotografia ufficiale sulla soglia di Downing Street e successivamente è stato visto dormire sotto l'auto blindata del presidente americano.



