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Strage di Fort Hood, Trump conferma fucilazione di Nidal Hasan ma non in streaming

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Lo annuncia il presidente degli Usa sul suo social Truth precisa: "I familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona, se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione"

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La fucilazione di Nidal Hasan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. "Morirà, come previsto, davanti a un plotone d'esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming. Tuttavia, i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona, se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione", ha scritto Trump. 

 

In precedenza aveva suscitato forti polemiche e proteste la decisione del Pentagono di eseguire la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hasan, in diretta streaming, il 3 dicembre. L'ex psichiatra dell'esercito americano è autore della strage di Fort Hood del 2009, in cui morirono 13 persone.

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