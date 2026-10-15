La fucilazione di Nidal Hasan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. "Morirà, come previsto, davanti a un plotone d'esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming. Tuttavia, i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona, se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione", ha scritto Trump.

In precedenza aveva suscitato forti polemiche e proteste la decisione del Pentagono di eseguire la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hasan, in diretta streaming, il 3 dicembre. L'ex psichiatra dell'esercito americano è autore della strage di Fort Hood del 2009, in cui morirono 13 persone.