Lo annuncia il presidente degli Usa sul suo social Truth precisa: "I familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona, se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione"
La fucilazione di Nidal Hasan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. "Morirà, come previsto, davanti a un plotone d'esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming. Tuttavia, i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona, se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione", ha scritto Trump.
In precedenza aveva suscitato forti polemiche e proteste la decisione del Pentagono di eseguire la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hasan, in diretta streaming, il 3 dicembre. L'ex psichiatra dell'esercito americano è autore della strage di Fort Hood del 2009, in cui morirono 13 persone.