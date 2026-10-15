Scontro tra autobus e treno nel Tunnel della Manica. Ci sono feriti

Un autobus si è scontrato in serata con un treno merci fermo all'ingresso del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone: l'autista del mezzo e 18 passeggeri. Lo ha reso noto la prefettura del Pas-de-Calais. Tra i feriti, cinque sono stati inizialmente classificati come casi di "massima urgenza", ma la loro condizione verrà quasi certamente declassata a "urgenza relativa". Nessuno di loro è in pericolo di vita, ha precisato la prefettura. Il traffico nel tunnel è stato interrotto.

Nessun decesso né feriti in pericolo di vita

L'incidente si è verificato sul versante francese vicino all'ingresso del tunnel sotto la Manica. Il minibus trasportava autisti di mezzi pesanti che si accingevano a imbarcarsi su una navetta LeShuttle. "Non si registrano decessi e nessuno dei feriti è in pericolo di vita", si legge in un comunicato della prefettura di Pas-de-Calais. Sul posto sono intervenuti i soccorsi - tra cui un elicottero del servizio mobile di urgenza e rianimazione (Smur) - e la polizia di frontiera, riferisce sempre la prefettura. Eurostar ha annunciato che, a seguito dello scontro tra un bus ed un treno all'ingresso del tunnel sotto la Manica in territorio francese che ha provocato 19 feriti, gli ultimi due treni in partenza da Parigi Gare du Nord e Londra St Pancras sono stati cancellati. Lo riporta Tf1.