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Germania, 16enne usa robot per molestie sessuali a coetanea: fermato

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©Getty

Secondo quanto riferito dalla polizia di Colonia, il giovane avrebbe utilizzato l'automa per toccare la ragazza sui glutei. Gli inquirenti stanno ora indagando per sospetto reato di molestia sessuale come riporta la Dpa 

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Una ragazza di 16 anni è stata molestata sessualmente da un robot a Colonia. Secondo quanto riferito dalla polizia di Colonia, il robot avrebbe toccato la ragazza sui glutei. La polizia sta ora indagando per sospetto reato di molestia sessuale come riporta la Dpa. La ragazza si trovava la notte tra sabato e domenica davanti a un fast food con due amiche, quando un robot rosso e dorato si sarebbe avvicinato da dietro. Il proprietario del dispositivo, un sedicenne di Wegberg, e il suo accompagnatore diciannovenne avrebbero filmato l'accaduto, trasmettendolo in diretta sui social media e commentandolo. Poco dopo, gli agenti hanno fermato i sospetti nelle vicinanze della scena del crimine. Hanno trovato il robot, alto 1,20 metri, nel bagagliaio di un'auto, dove il sedicenne lo avrebbe nascosto. Oltre al robot, la polizia ha sequestrato anche i cellulari dei sospettati e sta verificando se i movimenti del robot fossero controllati in modo mirato. 

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