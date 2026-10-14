Si tratta di provvedimenti, ha spiegato il Tesoro in una nota, che "includono la terza sanzione più elevata nella storia del Dipartimento del Tesoro e la più alta nella storia dell'Office of the Comptroller of the Currency (Occ)" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato sanzioni che impongono multe per oltre 1,21 miliardi di dollari a Bank of America, il secondo istituto di credito degli Stati Uniti, "per violazioni delle normative antiriciclaggio e dei regimi sanzionatori". Si tratta di provvedimenti, ha spiegato il Tesoro in una nota, che "includono la terza sanzione più elevata nella storia del Dipartimento del Tesoro e la più alta nella storia dell'Office of the Comptroller of the Currency (Occ)".

Le sanzioni Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha comminato una sanzione di 1,2 miliardi di dollari per la mancata mitigazione e segnalazione, da parte della banca, "di rischi prioritari per la sicurezza nazionale, tra cui le reti cinesi di riciclaggio di denaro e i flussi finanziari illeciti lungo il confine sud-occidentale". L'Occ ha imposto una sanzione pecuniaria civile di 750 milioni di dollari, che ha concorso alla definizione degli 1,21 miliardi, "a causa delle carenze e dell'inefficacia del programma di conformità della Banca in materia di BSA/AML (antiriciclaggio)". L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha annunciato un accordo transattivo da 11,6 milioni di dollari con la banca in relazione a presunte violazioni di numerosi programmi sanzionatori, inclusi quelli riguardanti Iran, Russia, traffico di stupefacenti e terrorismo globale.



