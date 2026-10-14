Non si fa attendere la risposta di Pedro Sanchez, in un post ironico del premier spagnolo in risposta all'appello che gli ha lanciato Luciana Littizzetto durante "Che tempo che fa", sul canale 9, leggendo una lettera in cui lo invitava a venire in Italia a guidare il centrosinistra.

Sanchez risponde all'appello di Littizzetto

"Grazie per le gentili parole Luciana - ha scritto Sanchez sui social - ma devo rimanere in Spagna a cucinare paella per almeno quattro anni. E comunque non riesco proprio a immaginare una persona migliore per l'Italia che Elly Schlein". E poi, come firma, la citazione di una canzone di Raffaela Carrà, richiamata da Littizzetto nella sua lettera-appello: "Sempre tuo, Pedro Pedro Pedro"