Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pedro Sanchez a Littizzetto: "Resto a cucinare paella, Schlein la migliore per l'Italia"

Mondo
©Ansa

Luciana Littizzetto durante il programma “Che tempo che fa?” invita Sanchez a venire in Italia a guidare il centrosinistra. Il premier spagnolo sui social risponde all'appello dell’attrice torinese con ironia

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Non si fa attendere la risposta di Pedro Sanchez, in un post ironico del premier spagnolo in risposta all'appello che gli ha lanciato Luciana Littizzetto durante "Che tempo che fa", sul canale 9, leggendo una lettera in cui lo invitava a venire in Italia a guidare il centrosinistra. 

©Ansa

Sanchez risponde all'appello di Littizzetto

"Grazie per le gentili parole Luciana - ha scritto Sanchez sui social - ma devo rimanere in Spagna a cucinare paella per almeno quattro anni. E comunque non riesco proprio a immaginare una persona migliore per l'Italia che Elly Schlein". E poi, come firma, la citazione di una canzone di Raffaela Carrà, richiamata da Littizzetto nella sua lettera-appello: "Sempre tuo, Pedro Pedro Pedro"

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, 6 morti in raid russi. Kiev, Kharkiv, Sumy senza luce. LIVE

live Mondo

Almeno sei persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina, che hanno causato...

Arabia Saudita, Houthi: "Attaccati siti Aramco e scalo di Riad". LIVE

live Mondo

Gli Houthi hanno rivendicato attacchi sull'impianto Aramco di Dhahran, sull'aeroporto Re Khalid e...

Papa Leone XIV operato al Gemelli, rimosso un adenocarcinoma polmonare

Mondo

Il Pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per 3 ore, per una durata effettiva...

Papa Leone XIV, statua alta 14 metri in costruzione in Perù. FOTO

Mondo

Nella città di Callao si sta allestendo una scultura dedicata al pontefice, che dovrebbe essere...

10 foto

Moody's: la guerra in Iran è costata 2mila dollari a ogni famiglia Usa

Mondo

l conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi a livello...

Mondo: I più letti