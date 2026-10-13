Pakistan, deraglia treno passeggeri: almeno 4 morti e decine di feriti

I soccorritori hanno recuperato tutti e quattro i corpi e hanno evacuato i feriti dai 14 vagoni del convoglio per trasportarli in ospedale. Sul posto sono stati inviate squadre di emergenza e personale paramedico

Almeno quattro persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in seguito al deragliamento di un treno vicino a Multan, nel Sud della provincia pakistana del Punjab: lo scrive l'agenzia Afp citando i servizi di emergenza del Punjab e un soccorritore. Un portavoce del dipartimento dei servizi di emergenza del Punjab ha detto all'agenzia di stampa francese che "quattro persone hanno perso la vita e almeno 17 sono rimaste ferite" e che le cause dell'incidente sono al momento ignote. Anche un soccorritore sentito dall'Afp ha dichiarato che "almeno quattro persone sono morte", ma ha affermato che i feriti sarebbero 25.

Evacuati i feriti da tutti vagoni del treno

I soccorritori hanno recuperato tutti e quattro i corpi e hanno evacuato i feriti dai 14 vagoni del treno, ha aggiunto Akhtar. I feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Sul posto sono stati inviati squadre di emergenza e personale paramedico.Il presidente Asif Ali Zardari e il primo ministro Shehbaz Sharif hanno espresso cordoglio e hanno esortato le autorità a fornire la migliore assistenza medica possibile ai feriti.