Pakistan, deraglia treno passeggeri: almeno 4 morti e decine di feriti

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Pakistan, deraglia un treno passeggeri: almeno 4 morti e decine di feriti

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©Ansa

I soccorritori hanno recuperato tutti e quattro i corpi e hanno evacuato i feriti dai 14 vagoni del convoglio per trasportarli in ospedale. Sul posto sono stati inviate squadre di emergenza e personale paramedico

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Almeno quattro persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in seguito al deragliamento di un treno vicino a Multan, nel Sud della provincia pakistana del Punjab: lo scrive l'agenzia Afp citando i servizi di emergenza del Punjab e un soccorritore. Un portavoce del dipartimento dei servizi di emergenza del Punjab ha detto all'agenzia di stampa francese che "quattro persone hanno perso la vita e almeno 17 sono rimaste ferite" e che le cause dell'incidente sono al momento ignote. Anche un soccorritore sentito dall'Afp ha dichiarato che "almeno quattro persone sono morte", ma ha affermato che i feriti sarebbero 25. 

Evacuati i feriti da tutti vagoni del treno

I soccorritori hanno recuperato tutti e quattro i corpi e hanno evacuato i feriti dai 14 vagoni del treno, ha aggiunto Akhtar. I feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Sul posto sono stati inviati squadre di emergenza e personale paramedico.Il presidente Asif Ali Zardari e il primo ministro Shehbaz Sharif hanno espresso cordoglio e hanno esortato le autorità a fornire la migliore assistenza medica possibile ai feriti.

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