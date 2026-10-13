La donna è sposata con Patrick Assisi, affiliato all'organizzazione criminale calabrese arrestato nel 2019 in Brasile insieme al padre. Con lei è stato arrestato l'avvocato Patrick Cardoso, che difendeva i due e avrebbe portato all'esterno i loro ordini dal carcere

Una influencer e un avvocato sono stati arrestati a Brasilia nell'ambito di un'indagine su un traffico internazionale di cocaina legato alla 'Ndrangheta. Secondo la Polizia federale, Paula Simoes Assisi, 34 anni, moglie del mafioso calabrese Patrick Assisi, e l'avvocato Patrick Raasch Cardoso avrebbero assunto la gestione delle attività criminali dopo l'arresto di Patrick e del padre Nicola, nel 2019. Le informazioni sono state diffuse da Tv Globo.

Le indagini



Le indagini congiunte di Brasile e Italia, avviate nel 2020 con il supporto dell'Interpol, avrebbero individuato una nuova leadership dell'organizzazione in Brasile dopo gli arresti di Nicola e Patrick Assisi. Durante l'operazione Eredità, condotta il 17 settembre in collaborazione con le autorità italiane, è stato arrestato anche Franklin Rodrigues de Oliveira, noto come BXX. Secondo la polizia, si occupava delle spedizioni e dei pagamenti e faceva da collegamento tra la 'Ndrangheta e le fazioni criminali brasiliane.