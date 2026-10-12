Von der Leyen e Metsola a Taormina per vertice del gruppo Ppe

La cittadina in provincia di Messina diventa per quattro giorni il centro del confronto politico del Partito popolare europeo per gli Study Days, con oltre 140 eurodeputati e la partecipazione annunciata della presidente della Commissione europea, della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Ppe Manfred Weber
Ursula von der Leyen e Roberta Metsola a Taormina per partecipare agli Study Days del Gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE). Il vertice di alto livello ha inizio oggi, lunedì 12 ottobre, e si protrarrà fino a giovedì 15. L'evento, promosso su impulso della delegazione di Forza Italia (in particolare dall'eurodeputato siciliano Marco Falcone), riunisce nella cittadina in provincia di Messina oltre 140 eurodeputati e i massimi vertici delle istituzioni dell'Unione Europea.
Strategie politiche e legislative
Le quattro giornate di studio servono a definire le strategie politiche e legislative per la seconda metà della legislatura europea 2024-2029. Nello specifico, le sessioni di oggi e domani si concentrano sulle sfide normative immediate con il contributo diretto di von der Leyen, Metsola e Tajani. Mercoledì il dibattito si sposterà sulla pianificazione delle priorità a lungo termine in vista delle elezioni europee del 2029. Il documento programmatico finale che sintetizzerà l'esito dei tavoli di lavoro prenderà il nome ufficiale di "Roadmap di Taormina".