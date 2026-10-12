Von der Leyen e Metsola a Taormina per vertice del gruppo Ppe

La cittadina in provincia di Messina diventa per quattro giorni il centro del confronto politico del Partito popolare europeo per gli Study Days, con oltre 140 eurodeputati e la partecipazione annunciata della presidente della Commissione europea, della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Ppe Manfred Weber

Ursula von der Leyen e Roberta Metsola a Taormina per partecipare agli Study Days del Gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE). Il vertice di alto livello ha inizio oggi, lunedì 12 ottobre, e si protrarrà fino a giovedì 15. L'evento, promosso su impulso della delegazione di Forza Italia (in particolare dall'eurodeputato siciliano Marco Falcone), riunisce nella cittadina in provincia di Messina oltre 140 eurodeputati e i massimi vertici delle istituzioni dell'Unione Europea.