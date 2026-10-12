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Von der Leyen e Metsola a Taormina per vertice del gruppo Ppe

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La cittadina in provincia di Messina diventa per quattro giorni il centro del confronto politico del Partito popolare europeo per gli Study Days, con oltre 140 eurodeputati e la partecipazione annunciata della presidente della Commissione europea, della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Ppe Manfred Weber

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Ursula von der Leyen e Roberta Metsola a Taormina per partecipare agli Study Days del Gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE). Il vertice di alto livello ha inizio oggi, lunedì 12 ottobre, e si protrarrà fino a giovedì 15. L'evento, promosso su impulso della delegazione di Forza Italia (in particolare dall'eurodeputato siciliano Marco Falcone), riunisce nella cittadina in provincia di Messina oltre 140 eurodeputati e i massimi vertici delle istituzioni dell'Unione Europea.

Strategie politiche e legislative

Le quattro giornate di studio servono a definire le strategie politiche e legislative per la seconda metà della legislatura europea 2024-2029. Nello specifico, le sessioni di oggi e domani si concentrano sulle sfide normative immediate con il contributo diretto di von der Leyen, Metsola e Tajani. Mercoledì il dibattito si sposterà sulla pianificazione delle priorità a lungo termine in vista delle elezioni europee del 2029. Il documento programmatico finale che sintetizzerà l'esito dei tavoli di lavoro prenderà il nome ufficiale di "Roadmap di Taormina".

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