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Naufragio al largo di Gibuti, oltre 100 morti e 116 dispersi

Mondo

L'imbarcazione, che trasportava 350 persone da Gibuti allo Yemen, sarebbe affondata nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Secondo i primi bilanci, il numero delle vittime è destinato a salire

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Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita e oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre al largo di Gibuti; lo ha reso noto l'Onu. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione, che trasportava 350 persone da Gibuti allo Yemen, si è capovolta vicino a Guhere, a nord della città di Obock. Le squadre dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), sono al lavoro insieme alle autorità locali per fornire assistenza. Secondo i primi bilanci, il numero delle vittime è destinato a salire. 

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