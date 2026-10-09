Isaias, il primo uragano della stagione atlantica, dovrebbe abbattersi sulla Florida, sull'Alabama o sul Mississippi nella notte tra venerdì e sabato. Il Centro Nazionale Uragani ha avvertito i residenti nella zona potenzialmente colpita che i preparativi di emergenza per proteggere vite umane e proprietà dai venti forti e dalle mareggiate "devono essere portati a termine con la massima urgenza"

L'uragano Isaias si è rafforzato e ha raggiunto la categoria 2 nelle acque del Golfo del Messico mentre si dirige verso il sud degli Stati Uniti. È quanto riferito dal Centro Nazionale Uragani (NHC). Isaias, il primo uragano della stagione atlantica, dovrebbe abbattersi sulla Florida, sull'Alabama o sul Mississippi nella notte tra venerdì e sabato. L'NHC ha avvertito i residenti nella zona potenzialmente colpita che i preparativi di emergenza per proteggere vite umane e proprietà dai venti forti e dalle mareggiate "devono essere portati a termine con la massima urgenza".

Primo uragano insolitamente tardi

Un'allerta per mareggiata, che comporta il pericolo di inondazioni potenzialmente letali, era in vigore dalla foce del fiume Mississippi fino al fiume Suwannee, mentre un'allerta uragano era in vigore da Ocean Springs, nel Mississippi, fino al confine della contea di Gulf in Florida, ha riferito l'NHC nel suo ultimo aggiornamento. Isaias, che si trovava a circa 325 miglia (525 km) a sud del delta del fiume Mississippi, presentava venti sostenuti massimi di 100 mph (155 km/h), il che lo classificava come uragano di categoria 2 sulla scala Saffir-Simpson.

Isaias arriva insolitamente tardi come primo uragano della stagione atlantica, iniziata il primo giugno. Il Pacifico ha già registrato diversi uragani, tra cui Polo, che a ha raggiunto il livello massimo 5 di intensità.