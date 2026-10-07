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Dani Alves e il sostegno a Bolsonaro: "Lo Spirito Santo mi ha sussurrato il suo nome"

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In un video che è diventato virale, l'ex stella di Barcellona, Juventus e Paris Saint Germain, oggi pastore evangelico, ha definito il suo gesto come frutto "della politica dell'obbedienza". "Compio la mia scelta secondo la politica dell'obbedienza. In questi giorni lo Spirito Santo mi ha sussurrato il tuo nome, Bolsonaro, e il tuo numero due volte", ha affermato l'ex giocatore con addosso la maglia verdeoro della Selecao. In passato il calciatore è stato condannato a 14 mesi per violenza sessuale

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Anche Dani Alves, come tantissimi altri calciatori brasiliani, appoggia Flavio Bolsonaro al ballottaggio del 25 ottobre. In un video che è diventato virale, l'ex stella di Barcellona, Juventus e Paris Saint Germain, oggi pastore evangelico, ha definito il suo gesto come frutto "della politica dell'obbedienza". "Compio la mia scelta secondo la politica dell'obbedienza. In questi giorni lo Spirito Santo mi ha sussurrato il tuo nome, Bolsonaro, e il tuo numero due volte. Quindi, stai tranquillo. Rimani umile", ha affermato l'ex giocatore con addosso la maglia verdeoro della Selecao. In passato Alves è stato condannato in Spagna a 14 mesi di carcere per aver violentato una ragazza in una discoteca di Barcellona. In secondo grado è stato assolto, quindi tornato in Brasile è diventato un celebre predicatore evangelico. Nel corso del video, l'ex giocatore ha anche citato passi biblici e rivolto messaggi diretti a Flávio Bolsonaro, spiegando quanto sia necessario un cambiamento nel Paese.

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