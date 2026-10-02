Dopo il voto sono esplose le proteste degli attivisti per la casa e dei manifestanti accampati a Puerta del Sol, che hanno contestato il parlamento chiedendo uno sciopero generale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrati delle destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 deputati della forza catalanista Junts per Catalunya. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento, nella Carrera de San Geronimo, dove da questa mattina manifestavano gli attivisti dei sindacati degli inquilini e migliaia di cittadini accampati da giorni in Puerta del Sol, si sono levate urla di protesta: "I vostri profitti, la nostra miseria!' e 'Subito sciopero generale!'.

Governo battuto anche sul secondo decreto casa Governo battuto alle Camere anche sul secondo decreto casa. Il Congresso ha abrogato il decreto varato dall'esecutivo Sanchez che introduceva il rinnovo automatico dei contratti di locazione in Spagna e che era in vigore da appena sedici ore. Il testo è stato affossato con 184 voti contrari e 166 favorevoli