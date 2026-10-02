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Crisi abitativa Spagna, Congresso boccia i decreti sulla casa. Ipotesi elezioni anticipate

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Dopo il voto sono esplose le proteste degli attivisti per la casa e dei manifestanti accampati a Puerta del Sol, che hanno contestato il parlamento chiedendo uno sciopero generale

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Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrati delle destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 deputati della forza catalanista Junts per Catalunya. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento, nella Carrera de San Geronimo, dove da questa mattina manifestavano gli attivisti dei sindacati degli inquilini e migliaia di cittadini accampati da giorni in Puerta del Sol, si sono levate urla di protesta: "I vostri profitti, la nostra miseria!' e 'Subito sciopero generale!'.

Governo battuto anche sul secondo decreto casa

Governo battuto alle Camere anche sul secondo decreto casa. Il Congresso ha abrogato il decreto varato dall'esecutivo Sanchez che introduceva il rinnovo automatico dei contratti di locazione in Spagna e che era in vigore da appena sedici ore. Il testo è stato affossato con 184 voti contrari e 166 favorevoli

 

L'ombra delle elezioni anticipate 

Il voto contrario di Junts assume un peso politico particolare perché il governo aveva negoziato i decreti con la formazione indipendentista catalana, recependo, secondo l'esecutivo, gran parte delle richieste avanzate dal partito. La doppia bocciatura dei provvedimenti ha inoltre riacceso il dibattito sulla tenuta della maggioranza di Pedro Sanchez e sull'eventuale ricorso a elezioni anticipate, ipotesi che da ore domina il confronto politico a Madrid.

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