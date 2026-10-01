Rania di Giordania e re Abdullah, la regina in burgundy al matrimonio della nipote SarahMondo
Si è sposata indossando la tiara di famiglia la nipote dei reali giordani. La principessa Sarah bint Faisal, figlia del fratello del re, ha indossato un abito bianco dal taglio romantico e ricco di decori e applicazioni sul petto e lungo la gonna. Presente in prima fila, accanto al marito, la regina Rania: per lei un lungo e sofisticato abito rosso borgogna caratterizzato da una lunga manica a cappa che dalla spalla arriva quasi a terra
Matrimonio reale in Giordania. Sarah bint Faisal, figlia del fratello di re Abdullah II, si è sposata con Ali Murabet Al Sawwaf. Le nozze hanno radunato tutta la famiglia reale, compresa la sempre elegante regina Rania che ha condiviso sui social alcuni momenti della giornata. La moglie di Abdullah, per le nozze della nipote, ha deciso di indossare un look sofisticato e di classe, tutto sui toni del rosso. L’abito lungo e aderente, color borgogna, valorizza la regina con una scollatura asimmetrica e un drappeggio laterale che crea movimento e bilancia la figura. A caratterizzare il vestito una lunga manica a cappa che, da un solo lato, scende dalla spalla fino ad arrivare a terra. Ai piedi un paio di décolleté a punta e con tacco alto, di una tonalità di rosso più vivace rispetto all’abito, perfettamente abbinate alla piccola clutch rigida. Discreti i gioielli che lasciano che l’abito faccia da protagonista: gli orecchini luminosi sono messi in risalto dai capelli acconciati in un morbido raccolto.
La sposa
Raffinato ed elegante anche l'abito della sposa, in linea con la location del matrimonio: lo Zahran Palace, uno dei palazzi reali giordani costuito ad Amman nel 1957. Sarah bint Faisal ha scelto di indossare un abito bianco lungo a maniche corte, caratterizzato da tante e vistose decorazioni tono su tono. Il petto e le maniche, così come la parte alta della gonna, presentano delle applicazioni a piccoli pon pon che si ritrovano anche sul lungo velo trasparente. La sposa ha poi optato per un acconciatura morbida raccolta che mette in risalto gli orecchini pendenti con brillanti e perle.
Vedi anche
Kate Middleton, look grigio a bordo del West Sussex Minibus. FOTO
©IPA/Fotogramma
Kate Middleton e William visitano lo stadio di rugby dei Leeds Rhinos
Il principe e la principessa di Galles il 29 settembre hanno visitato l’AMT Headingley Stadium nello Yorkshire, lo stadio in cui si allena la squadra di rugby dei Leeds Rhinos. I reali si sono intrattenuti con la squadra, i dirigenti e i giovanissimi sportivi che si avvicinano per la prima volta alla disciplina. Kate e William si sono interessati anche della Leeds Rhinos Foundation, organizzazione benefica nata nel 2005 per aiutare le persone tramite lo sport e progetti educativi e inclusivi