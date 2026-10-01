Si è sposata indossando la tiara di famiglia la nipote dei reali giordani. La principessa Sarah bint Faisal, figlia del fratello del re, ha indossato un abito bianco dal taglio romantico e ricco di decori e applicazioni sul petto e lungo la gonna. Presente in prima fila, accanto al marito, la regina Rania: per lei un lungo e sofisticato abito rosso borgogna caratterizzato da una lunga manica a cappa che dalla spalla arriva quasi a terra

Matrimonio reale in Giordania. Sarah bint Faisal, figlia del fratello di re Abdullah II, si è sposata con Ali Murabet Al Sawwaf. Le nozze hanno radunato tutta la famiglia reale, compresa la sempre elegante regina Rania che ha condiviso sui social alcuni momenti della giornata. La moglie di Abdullah, per le nozze della nipote, ha deciso di indossare un look sofisticato e di classe, tutto sui toni del rosso. L’abito lungo e aderente, color borgogna, valorizza la regina con una scollatura asimmetrica e un drappeggio laterale che crea movimento e bilancia la figura. A caratterizzare il vestito una lunga manica a cappa che, da un solo lato, scende dalla spalla fino ad arrivare a terra. Ai piedi un paio di décolleté a punta e con tacco alto, di una tonalità di rosso più vivace rispetto all’abito, perfettamente abbinate alla piccola clutch rigida. Discreti i gioielli che lasciano che l’abito faccia da protagonista: gli orecchini luminosi sono messi in risalto dai capelli acconciati in un morbido raccolto.