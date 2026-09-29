L’estate sta finendo e la tempesta Austen potrebbe sancire l’inizio (tardivo) dell’autunno sul continente. La tempesta atlantica che nel corso dei prossimi giorni punterà l'Europa occidentale si chiamerà Austen, la prima dell’autunno, in accordo con la lista stilata dal Met Office. Secondo quanto riportato da 3B Meteo, si tratta di un vortice che porterà tempesta, maltempo e forti venti soprattutto sul Regno Unito mentre poco più a est regnerà sovrano l’anticiclone sub tropicale, per nulla disturbato da questa azione. Una grossa porzione d’Europa centrale e settentrionale risulterà influenzata da questo robusto campo barico e l’Italia risulterà tra le più protette. Nel nostro Paese, quindi, ci saranno pochi disturbi tranne una lieve perturbazione atlantica che toccherà anche l’Italia a metà settimana. La perturbazione porterà con sé un aumento di nubi e sporadiche piogge, senza sconvolgere l’anticiclone africano che sta continuando a mantenere alte le temperature per essere la fine di settembre.

Il primo weekend di ottobre in Italia

Nel primo fine settimana di ottobre sono attesi disturbi nuvolosi al Nord-Ovest e sulle Alpi con fenomeni isolati nella giornata di venerdì 2 ottobre e più sole nel weekend tra sabato e domenica. Al Centro previsto qualche disturbo nuvoloso venerdì, ma non sono attesi particolari fenomeni, mentre si attende sole per le giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre. Al Sud fenomeni piovaschi isolati e brevi sulla Sicilia meridionale e orientale, altrove cielo sereno. In generale, le temperature rimangono sopra la media stagionale e stazionarie su tutto il Paese. Poco vento, con mari calmi e poco mossi ad esclusione dei bacini più meridionali che risentiranno di più dei venti.