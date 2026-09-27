Trump contro giornalista di Ms Now: “Stai zitta, non voglio fake news”

Incalzato sull’esclusione della Cnn dall’Air Force One per il viaggio in Tennessee, il presidente statunitense ha zittito la corrispondente Akayla Gardner, ha accusato le emittenti di diffondere “fake news” e ha definito Ms Now "Ms Dnc", con riferimento al Comitato nazionale democratico

Gardner incalza Trump: “Non vuole domande difficili?”

Durante un punto stampa, Gardner ha chiesto a Trump se volesse che nel pool giornalistico fossero presenti soltanto testate che lo sostengono. "No, no, no. Voglio notizie vere, non fake news, come le vostre", ha risposto il presidente statunitense, secondo quanto riferisce il Guardian. Trump ha quindi ripreso i suoi precedenti attacchi contro Cnn e Ms Now, definendo quest'ultima "Ms Dnc", con riferimento al Comitato nazionale democratico. Gardner lo ha poi incalzato: "Non vuole domande difficili?". A quel punto Trump ha replicato: “Stai zitta”. Lo scambio non è stato trasmesso in diretta, perché la Cnn era stata esclusa dal ruolo di televisione del pool per il viaggio presidenziale.