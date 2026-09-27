Gerusalemme, usa spray peperoncino contro bambino cristiano: arrestato

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Gerusalemme, usa lo spray al peperoncino contro un bambino cristiano: arrestato

Mondo
©Getty

Gli agenti hanno annunciato l’arresto di un uomo che avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino contro un bambino cristiano armeno di 9 anni nella zona di Mamilla, a Gerusalemme, durante lo Yom Kippur, perché andava in bicicletta e indossava delle cuffie durante la festività religiosa. Il sospettato è stato arrestato nel nord di Israele

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La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo che avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino contro un bambino cristiano armeno di 9 anni nel quartiere di Mamila a Gerusalemme, durante lo Yom Kippur, perché questi era andato in bicicletta e indossava le cuffie nel giorno sacro. Lo riporta il Times of Israel. Il sospettato è stato identificato come un ventiduenne proveniente dall'insediamento a maggioranza ultraortodossa di Ganei Modi'in, vicino a Gerusalemme.

La polizia: "Atto di estrema gravità"

La polizia afferma che è stato arrestato nel nord di Israele, dove si trovava da diversi giorni. Il ventiduenne verrà condotto in una stazione di polizia di Gerusalemme dove sarà interrogato durante la notte, e a seconda dei risultati dell'interrogatorio, potrebbe essere portato domani davanti a un tribunale per la proroga della detenzione. "La polizia israeliana considera con estrema gravità gli atti di violenza e bullismo contro i minori, soprattutto quelli perpetrati con motivazioni nazionaliste o razziste", afferma la polizia. 

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