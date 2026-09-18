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Messico, arrestato il presunto assassino della studentessa spagnola

Mondo
©Getty

Claudia Tacoronte Aguilera, 21 anni, era stata accoltellata sabato scorso a Cuautla, a circa 120 km da Città del Messico. Studentessa dell'università di Granada, stava svolgendo uno scambio culturale presso l'università di Morelos. La giovane spagnola è stata uccisa nello stesso ateneo in cui studiavano altre tre ragazze morte negli ultimi sette mesi

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Le autorità messicane hanno annunciato di avere arrestato un uomo ritenuto responsabile della morte di una studentessa spagnola che stava partecipando a un programma di scambio universitario nel Paese. Claudia Tacoronte Aguilera, 21 anni, era stata accoltellata sabato scorso a Cuautla, a circa 120 km a sud di Città del
Messico: studentessa dell'università  di Granada, stava svolgendo uno scambio culturale presso l'università di Morelos, a Cuernavaca. Il procuratore di Morelos, Fernando Blumenkron, ha dichiarato durante una conferenza stampa che le ferite della vittima consentono di "stabilire che si tratta effettivamente di un femminicidio, tenuto conto delle modalità con cui è stato commesso", pur escludendo l'ipotesi di un crimine di "natura sessuale", e ha sottolineato che il suo ufficio chiederà "la pena
più severa".

 

Il messaggio del governo per ribadire l'impegno contro i femminicidi

Nei giorni successivi al delitto, a Cuautla, decine di giovani hanno manifestato vestiti di nero in segno di lutto.  Esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia della giovane "di fronte a questa dolorosa e irreparabile perdita", il  Il ministro della Sicurezza messicano Omar García Harfuch  ha ribadito che prevenire i femminicidi resta una priorità del governo della presidente Claudia Sheinbaum. In un messaggio sui social network, Harfuch ha ribadito il fermo impegno delle istituzioni nella tutela delle donne. "Quando non si è riusciti a impedire che una donna sia vittima di questa violenza, il nostro obbligo è chiarire i fatti, arrestare i responsabili e combattere l'impunità con tutta la forza dello Stato", ha dichiarato. La giovane spagnola è stata uccisa a coltellate nello stesso ateneo in cui studiavano altre tre ragazze morte negli ultimi sette mesi: Kimberly Yoselin Ramos Beltrán di 18 anni, la coetanea Karol Toledo Gómez e la 15enne Michelle Itzayana Fuentes Calderón.

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