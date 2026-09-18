Germania, terza vittima per malaria all'aeroporto di Francoforte

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Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso, salgono a tre quest’anno i casi legati allo scalo di Francoforte. Secondo quanto riferito dal Comune, è deceduta una persona affetta da malariasul Meno. La persona risiedeva nel quartiere di Schwanheim, situato nei pressi dell’aeroporto, il Comune aveva segnalato due casi di malaria in quel quartiere: sei dipendenti della società di gestione aeroportuale Fraport avevano contratto la malattia e due di loro erano deceduti.

Tre decessi collegati a aeroporto Sale così a otto il numero complessivo dei contagi e a tre quello dei decessi collegati a una rara serie di casi di "malaria dell'aeroporto" registrati dalla fine di agosto nell'area circostante lo scalo tedesco. L'espressione indica la particolare forma della malattia che si verifica quando una zanzara Anopheles infetta viene trasportata in aereo da un'area endemica a una zona normalmente priva della patologia e punge una persona. La malaria è una malattia parassitaria che non si trasmette direttamente da un essere umano all'altro. I sintomi comprendono mal di testa, nausea, forti attacchi di febbre e brividi. Approfondimento Malaria aeroportuale, il sistema di sicurezza in Italia