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Germania, terza vittima per malaria all'aeroporto di Francoforte

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Sale così a otto il numero complessivo dei contagi e a tre quello dei decessi collegati a una rara serie di casi di "malaria dell'aeroporto" registrati dalla fine di agosto nell'area circostante lo scalo tedesco

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Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso, salgono a tre quest’anno i casi legati allo scalo di Francoforte. Secondo quanto riferito dal Comune, è deceduta una persona affetta da malariasul Meno. La persona risiedeva nel quartiere di Schwanheim, situato nei pressi dell’aeroporto, il Comune aveva segnalato due casi di malaria in quel quartiere: sei dipendenti della società di gestione aeroportuale Fraport avevano contratto la malattia e due di loro erano deceduti.

Tre decessi collegati a aeroporto

Sale così a otto il numero complessivo dei contagi e a tre quello dei decessi collegati a una rara serie di casi di "malaria dell'aeroporto" registrati dalla fine di agosto nell'area circostante lo scalo tedesco. L'espressione indica la particolare forma della malattia che si verifica quando una zanzara Anopheles infetta viene trasportata in aereo da un'area endemica a una zona normalmente priva della patologia e punge una persona. La malaria è una malattia parassitaria che non si trasmette direttamente da un essere umano all'altro. I sintomi comprendono mal di testa, nausea, forti attacchi di febbre e brividi. 

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Sanità pubblica: "a Schwanheim non ci sono segnali di panico"

Il servizio sanitario ha invitato i medici a prendere in considerazione una possibile infezione da malaria nei pazienti con febbre inspiegabile, anche in assenza di viaggi in aree endemiche, in particolare se lavorano nell'aeroporto o nelle zone circostanti. Il responsabile della sanità pubblica di Francoforte, Peter Tinnemann, ha assicurato che a Schwanheim non ci sono "segnali di panico" e che il numero telefonico attivato dalla città non è stato sommerso dalle chiamate. Le autorità non dispongono ancora di dati sulla presenza di zanzare infette. Sono state installate "trappole" intorno all'area interessata e i risultati del monitoraggio dovrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni. Il precedente episodio di "malaria dell'aeroporto" rilevato in Germania risaliva al 2023. 

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