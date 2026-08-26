La conferma arriva dalla società che gestisce lo scalo tedesco e dal Robert Koch Institute, l’agenzia sanitaria. Secondo l'istituto, la ''malaria aeroportuale'' è una forma di infezione molto rara al di fuori delle cosiddette aree endemiche. In generale, in Germania il numero di casi di malaria è relativamente basso e negli ultimi anni sono stati registrati circa 500-600 casi

Emergenza all’aeroporto di Francoforte, in Germania, dove un dipendente della Fraport, la società che gestisce lo scalo, è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro e ora le autorità sanitarie hanno alzato l’allerta, prevedendo più controlli e misure di sicurezza. A confermare la morte del dipendente e il contagio dei 5 colleghi è arrivata una nota da parte di un portavoce di Fraport e la conferma del Robert Koch Institute (l’agenzia del governo tedesco responsabile del controllo e della prevenzione delle malattie). Il portavoce Fraport, citato dal quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, ha spiegato che la compagnia ha avviato un'ampia campagna di informazione interna per prevenire ulteriori casi.