Alluvione Nepal, il bilancio dei dispersi sale a 6.150

Le autorità hanno alzato la precedente stima di 5.179 persone irrintracciabili dal 26 agosto. I corpi recuperati sono finora 1.403, solo 105 sono stati identificati

Sono circa 1000 in più di quanto precedentemente annunciato i dispersi della disastrosa alluvione che ha colpito il Nepal il 26 agosto . Le autorità nazionali hanno rivisto a 6.150 il numero delle persone irrintracciabili, precedentemente fissato a 5.179. "Abbiamo raccolto le informazioni sulle persone scomparse presso gli uffici distrettuali e rivisto i dati dopo averli verificati", ha dichiarato all'Afp la portavoce dell'autorità, Shanti Mahat. I corpi recuperati sono finora 1.403, ma soltanto 105 sono stati identificati, secondo la stessa agenzia.

Unicef: 17mila bambini in crisi psicologica grave

A questi dati si aggiunge quello diffuso dall'Unicef, secondo cui circa 17mila bambini sono stati colpiti dalle devastanti alluvioni nel Paese e hanno bisogno di assistenza psicologica urgente. L'Unicef spiega che il disastro ha avuto un forte impatto sulla popolazione infantile. Molti bambini hanno assistito alla morte di persone care. Le alluvioni hanno distrutto abitazioni e scuole e provocato nuovi sfollamenti. In alcuni casi le famiglie devono ancora fare i conti con persone disperse.