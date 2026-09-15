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Lo Stato dell'Unione: cosa ci aspettiamo dal discorso di von Der Leyen

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La situazione di grande instabilità del contesto internazionale e la frammentazione ai limiti dell'ostilità di quello europeo, hanno molto ridotto lo spazio di manovra e di azione della Commissione. Il programma che Ursula Von Der Leyen annuncerà domani durante il suo sesto discorso sullo Stato dell'Unione potrebbe non valere più tra poche settimane o mesi

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