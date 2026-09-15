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Olanda, sabotaggio sui binari: traffico treni in tilt

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Non è chiaro quando la circolazione potrà riprendere. Si sono verificate ripercussioni anche sul traffico stradale, poiché il sabotaggio ha causato malfunzionamenti ai passaggi a livello

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Oggi la circolazione ferroviaria in gran parte dei Paesi Bassi si è bloccata a causa di quelli che le autorità ritengono essere atti di sabotaggio coordinati, compiuti fissando dei tubi ai binari in diverse località. 

Cosa sappiamo

"Sono stati trovati materiali deliberatamente posizionati sui binari in diversi punti", ha affermato in un comunicato il gestore della rete ferroviaria ProRail. "Ciò causa malfunzionamenti nelle tratte interessate. Sembra trattarsi di un sabotaggio", ha aggiunto il gestore. ProRail ha spiegato che i suoi sistemi informatici interpretano la

presenza di un oggetto sui binari come un segnale che la tratta è occupata, anche in assenza di treni. Di conseguenza, il sistema imposta tutti i segnali della tratta sul rosso, impedendo il transito dei convogli. Un treno ha urtato uno dei tubi, ma non si sono registrati feriti, ha riferito la portavoce di ProRail, Joke van der Cruysen. "Non si

conoscono ancora i responsabili né il movente", ha affermato ProRail, aggiungendo che è in corso un'indagine della polizia. Non è chiaro quando la circolazione potrà riprendere. Si sono verificate ripercussioni anche sul traffico stradale, poiché il sabotaggio ha causato malfunzionamenti ai passaggi a livello. 

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