Con un motu proprio, il Pontefice ha brogato "le misure di contenimento salariale" adottate da Bergoglio nel 2021 durante la pandemia. "Quelle misure - scrive - possono ora essere superate, nella certezza che le Istituzioni della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nel giorno del suo compleanno, Papa Leone ha deciso di togliere le limitazioni salariali ai dipendenti del Vaticano. Con la Lettera Apostolica in forma di Motu proprio, pubblicata oggi, ha revocato il provvedimento del 2021 di Papa Francesco "Un futuro sostenibile" che, a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia di Covid-19, decurtava il salario di cardinali, capi e segretari dei Dicasteri, chierici o religiosi. L'abrogazione è a decorrere dal 1 settembre, si legge nel Motu Proprio di Leone, "facendo tuttavia salvi, in via definitiva, gli effetti prodotti nel periodo della sua vigenza, ivi compresi gli effetti prodotti dalla sospensione della maturazione degli scatti biennali di anzianità di cui all'art. 5, che rimane definitivamente acquisita". In altre parole, tutto ciò che è successo o che è stato applicato mentre quella legge era in vigore rimane invariato, incluso il congelamento della maturazione degli scatti di anzianità.

I porporati avevano subito una riduzione del 10%, i dipendenti dell'8% Francesco, come ricorda Vatican news, "aveva alleggerito gli stipendi solo dei cardinali di Curia, che hanno percepito finora una riduzione del 10%. Mentre era dell'8% la decurtazione salariale dei dipendenti della Santa Sede, del Governatorato e altri enti collegati inquadrati nei livelli retributivi C e C1, cioè quelli dei capi e dei segretari dei Dicasteri. Diminuzione del 3% generalizzato pure per dipendenti chierici o religiosi. Sulla stessa scia, il blocco degli scatti biennali (gli aumenti di stipendio che scattano ogni due anni) interessava tutto il personale in servizio ma nel caso di quello laico, riguardava i dipendenti dal quarto livello in su. Dunque non andava a toccare gli stipendi più bassi". Leggi anche Angelus, il Papa: "Necessario perdonare contro l'odio"