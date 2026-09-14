Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Argentina, nuova base navale vicino alle Isole Falkland

Mondo

Secondo quanto riportato dall'agenzia Efe, il ministro della Difesa Carlos Presti ha affermato che la struttura avrà un "valore strategico" per "posizionare e proiettare" il Paese nell'Atlantico meridionale. Il presidente Javier Milei aveva annunciato il 3 agosto la riattivazione del progetto, ideato nel 2022 e inizialmente bloccato per i tagli alla spesa

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il governo argentino avvierà la costruzione di una base navale a Ushuaia, a 700 chilometri dalle isole Falkland-Malvinas. Secondo quanto riportato dall'agenzia Efe, il ministro della Difesa Carlos Presti ha affermato che la struttura avrà un "valore strategico" per "posizionare e proiettare" il Paese nell'Atlantico meridionale. "Faremo circa cinque o sei gare d'appalto pubbliche per poter iniziare il prima possibile e cominciare i lavori il 2 gennaio", ha precisato Presti in un'intervista. 

La spinta di Milei

Il presidente Javier Milei aveva annunciato il 3 agosto la riattivazione del progetto, ideato nel 2022 e inizialmente bloccato per i tagli alla spesa. La struttura fungerà da "polo logistico" per l'Antartide, dove l'Argentina possiede sette basi permanenti e sei temporanee. Gustavo Melella, governatore della provincia della Terra del Fuoco, ha confermato il proprio sostegno alla costruzione della base spiegando che, "al di là del fatto che si abbiano differenze politiche e ideologiche su alcune questioni, su questo progetto siamo totalmente d'accordo e bisogna farlo". 

Approfondimento

Le Falkland e la guerra tra Regno Unito e Argentina: cosa accadde

Mondo: Ultime notizie

Yemen, Al Jazeera: Houthi avanzano verso roccaforti governo. LIVE

live Mondo

L’offensiva dei ribelli Houthi - sostenuti dall’Iran - lungo le coste dello Yemen alza...

Ucraina, attacco russo treno Kiev-Varsavia vicino Polonia. LIVE

live Mondo

Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2...

Uk, oggi vertice dei leader indipendentisti di Scozia, Ulster e Galles

Mondo

Per la prima volta, tutti e tre i first minister dei governi locali sono di orientamento...

Harry e Meghan a passeggio con i figli, nuova vita nella campagna Uk

Mondo

I duchi di Sussex sono tornati nel Regno Unito a fine agosto e i figli, Archie e Lilibet, hanno...

Macron: nuova proposta divieto social agli under 15 sottoposta all'Ue

Mondo

Il governo francese ha ultimato una nuova versione del provvedimento, dopo che una precedente...

Mondo: I più letti