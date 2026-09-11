La principessa Astrid di Norvegia, sorella maggiore del defunto re Harald, è morta venerdì all'età di 94 anni; lo ha reso noto il palazzo reale in un comunicato. Il fratello di Astrid, Harald, è deceduto il mese scorso all'età di 89 anni dopo oltre 35 anni di regno, e la principessa ha fatto la sua ultima apparizione pubblica al funerale di Stato tenutosi mercoledì scorso. "Nel corso della sua lunga vita, la principessa Astrid ha rappresentato la Casa Reale con calore e senso del dovere", ha dichiarato re Haakon VIII nel comunicato.