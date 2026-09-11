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Norvegia, la principessa Astrid è morta pochi giorni dopo il fratello re Harald V

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Sorella maggiore del Re Harald V, aveva partecipato in carrozzina l'altro ieri ai funerali di Stato del fratello deceduto a fine agosto

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La principessa Astrid di Norvegia, sorella maggiore del defunto re Harald, è morta venerdì all'età di 94 anni; lo ha reso noto il palazzo reale in un comunicato. Il fratello di Astrid, Harald, è deceduto il mese scorso all'età di 89 anni dopo oltre 35 anni di regno, e la principessa ha fatto la sua ultima apparizione pubblica al funerale di Stato tenutosi mercoledì scorso.  "Nel corso della sua lunga vita, la principessa Astrid ha rappresentato la Casa Reale con calore e senso del dovere", ha dichiarato re Haakon VIII nel comunicato.

principessa Astrid di Norvegia
La principessa Astrid di Norvegia - ©Getty
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Norvegia, ai funerali di re Harald anche Alberto e Charlène. FOTO

Oggi, 9 settembre, l'ultimo addio al sovrano più anziano di Europa, morto a 89 anni lo scorso 28 agosto. La cerimonia si è svolta nella cattedrale della capitale norvegese, alla presenza di varie famiglie reali e di capi di stato e di governo, come il presidente ucraino Zelensky e quello tedesco Steinmeier. Poi la tumulazione presso la fortezza di Akershus 

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